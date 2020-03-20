Belçika'da koronavirüs tedbirleri
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 462 artarak 2 bin 257'e ulaştı.
20.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:36
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 462 artarak 2 bin 257'e ulaştı. 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 37 kişiye yükseldi. Toplam hastaneye kaldırılan kişi sayısı ise son 24 saatte 203 artarak 837 oldu. Uyarıların ardından Başkent Brüksel'de kafe, bar, restoran, tiyatro gibi mekanlar ile merkezi caddelerin boş kaldığı gözlendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA