Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
Marketten detaylar Raflardan detaylar Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyorBRÜKSEL (AA) – Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerdeki makarna ve kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı raflarda ürünlerin tükendiği görüldü.
13.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:33
Marketten detaylar
Raflardan detaylar
Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
BRÜKSEL (AA) – Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerdeki makarna ve kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı raflarda ürünlerin tükendiği görüldü.
Belçika'da tespit edilen vaka sayısı 153 artarak 556'ya çıktı. Ülkede alınan katı tedbirler sonucu okullar, kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları 3 Nisan'a kadar kapatılacak. Belçika Diyanet Vakfı da tedbir amacıyla camilerde vakit ve cuma namazları, cami, dernek ve kültür merkezlerinde düzenlenen bütün kurslar, toplantı ve faaliyetlerin yeni bir talimata kadar iptal edildiğini duyurdu.
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Kaynak: AA