Belçika'da koronavirüs nedeniyle 306 tutuklunun izinli çıkış süresi uzatıldı Belçika hükümeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkışlarının en az 5 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Belçika hükümeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkış süresinin en az 5 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bu uygulamadan faydalanan mahkumların hafif suçlardan dolayı içeri girdiği, cezaevi süreçlerinin bitmek üzere olduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle