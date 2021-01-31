Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi
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Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi

31.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:32

Belçika'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Başkent Brüksel'de protesto gösterileri düzenlendi.

Belçika'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Başkent Brüksel'de protesto gösterileri düzenlendi. Albertine Meydanı'nda toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi
Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi
Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi
Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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