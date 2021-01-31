Belçika'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı protesto gösterisi

Belçika'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Başkent Brüksel'de protesto gösterileri düzenlendi.

Belçika'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Başkent Brüksel'de protesto gösterileri düzenlendi. Albertine Meydanı'nda toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir