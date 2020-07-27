Belçika'da korona vakalarının artması ile birçok kısıtlama geri getirildi
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Belçika'da korona vakalarının artması ile birçok kısıtlama geri getirildi

Belçika'da Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeni ile birçok kısıtlama geri getirildi.

Belçika'da korona vakalarının artması ile birçok kısıtlama geri getirildi
27.07.2020 20:02 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:06

Belçika'da Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeni ile birçok kısıtlama geri getirildi. Ailelerin görüşme çemberi 15 kişiden 5 kişiye düşürülürken, belediyelerin yetkileri de arttırıldı.

Korona virüs salgınının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. Dünyada Covid-19 nedeniyle nüfusa oranla en fazla can kaybının yaşandığı Belçika'da son 24 saatte 266 yeni vaka tespit edilmesi ile vaka sayılarında yüzde 71'lik artış yaşandı. Ülkenin salgınla mücadele sürecini yöneten bilim kurulu ve siyasi yetkililerin oluşturduğu Ulusal Güvenlik Konseyi olağanüstü gündem ile toplandı. Toplantıda salgınla mücadele amacı ile birçok kısıtlama geri getirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, "Eğer şimdi köklü tedbirler almazsak durum çok ağır bir hal alabilir" dedi.

Alınan kararları duyuran Başbakan Wilmes, "Avrupa genelinde olduğu gibi Belçika'da vaka oranları yükselmeye devam ediyor. Anvers gibi bazı bölgelerde ise daha büyük bir yoğunluk görüyoruz. Bugün gelişmeler nedeniyle olağanüstü toplandık. Aldığımız kararlarla amacımız genel bir kapanmayı ve okulların açıldığı günlerde ağır bir salgın durumunu engellemektir" ifadelerini kullandı.

AİLELERİN GÖRÜŞME ÇEMBERİ 15 KİŞİDEN 5 KİŞİYE DÜŞÜRÜLDÜ

Wilmes, "Bugün aldığımız tedbir kararları kapsamında daha önce tanıdığımız 15 kişilik yakın görüşme grubu çemberi önümüzdeki Çarşamba'dan itibaren 5 kişiye düşürülmüştür. 12 yaşından küçük çocuklar bu 5 kişi içinde sayılmayacaktır. Özel etkinlikler amacıyla dışarıya çıkmak için ise 10 kişi ile sınırlı kalınması gerekecektir. Düğünler hariç büyük etkinlikler 100 kişi kapalı alanda, 200 kişi ise açık alanda olacak şekilde düzenlenebilecek ancak sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olacak. Düğünler için 50 kişilik sınırlandırma ise aynen devam edecek" dedi.

ZORUNLU ALIŞVERİŞ KOŞULLARINA GERİ DÖNÜLECEK

Belçika'da kısıtlamaya gidilen diğer bir konu da alışveriş oldu. Alışverişlerde yeniden katı kurallara dönüldüğünü bildiren Başbakan Wilmes, "Bir evin alışveriş ihtiyacını sadece 1 kişi en fazla yarım saat içinde tamamlayıp dönecektir. Bu kişi yanında en fazla bir çocuk ile alışveriş yapılabilecek" ifadelerini kullandı.

EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİLECEK

Salgının yayılmasıyla birlikte evden çalışmaya başlayan kişilerin bu şekilde çalışmaya devam etmelerini şiddetle istediğini belirten Başbakan Wilmes, kişisel hassasiyetlere de vurgu yaptı. Başbakan Wilmes, vatandaşlarca "kendi başıma bu virüsten nasıl korunabilirim" sorusunun sorulmasını, davranışların buna göre yürütülmesini istedi. Wilmes, Belçika dışına tatile de gidilse bu sorumlu yaklaşımın devam ettirilmesi gerektiğini bildirdi.

BELEDİYELERİN YETKİLERİ ARTACAK

Korona virüsle mücadelede kurumların yetkilerine de değinen Başbakan Wilmes, "Korona virüs ile mücadelede artık yerel yönetimler daha etkin ve yetkili olacaklar. Her belediye kendi bünyesinde gelişmeleri izleyecek ve gerekli yerlerde gereken adımları atabilecekler. Belediyeler özellikle yaz boyunca düzenlenecek etkinlikleri yeniden analiz edip, çok sayıda kişiyi toplayacak ve riski arttıracak mahiyette ise bu etkinlikleri iptal edebilecek" dedi.

Wilmes, okulların açılmasına ilişkin ise, "Eylül için çok erken, ancak şimdi köklü müdahalelerde bulunmazsak okullar açıldığında beklentilerden çok daha ağır bir durumla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belçika dışında tatil yapan her vatandaşın ülkeye döndüğünde aile hekimleriyle görüşüp test yaptırmaları ve kendilerini karantinaya almaları isteniyor. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 66 bin 26'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 821'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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