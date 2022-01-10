Belçika'da karantina süresi 7 güne indirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'da karantina süresi 7 güne indirildi

Belçika'da karantina süresi 7 güne indirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Belçika'da Covid-19 teşhisi konulan aşılanmış kişilerin karantina süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.

Belçika'da Covid-19 teşhisi konulan aşılanmış kişilerin karantina süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.

Belçika'da federal ve bölgesel Sağlık Bakanlıkları tarafından 4 Ocak'ta kabul edilen yeni karantina ve test kuralları bugün yürürlüğe girdi. Gevşetilen yeni kurallar kapsamında aşılanmış ve pozitif vakayla yakın temaslı kişiler için karantina ve test zorunluluğu kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan aşılı kişilerin karantina süresi ise 10 günden 7 güne düşürüldü. Henüz hatırlatıcı doz yaptırmamış veya ikinci dozun üzerinden 5 aydan daha uzun süre geçen yüksek riskli temaslı kişiler, bir hafta karantinada kalacak. Ancak 4 gün sonra yaptırdıkları Covid-19 testinin negatif çıkması durumunda karantina şartı sona erecek.

Yurt dışından gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu devam ederken, aşılanmamış kişiler için kurallar değişmedi. Aşılanmamış pozitif kişilerin 10 gün karantina zorunluluğu yürürlükte kalmaya devam edecek. Ancak bu kişilerin 7 gün sonra negatif test sonucu ibraz etmeleri durumunda karantinaları sona erecek.

KISITLAMA KARŞITI GÖSTERİLERDE 30 GÖZALTI

Öte yandan başkent Brüksel'de dün öğlen saatlerinde Covid-19 kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi. Kuzey İstasyonu'nda toplanan göstericiler, Cinquantenaire Park'a yürüdü. Sessiz yürüyüşün saat 17.30'da sona erdiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 5 bin kişinin katıldığı gösterilerde en az 30 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, protestoculardan 11'inin piroteknik ve yanıcı malzeme bulundurduğu gerekçesiyle gösteri başlamadan gözaltına alındığı ifade edildi.

(İHA)

Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

 Donan göl üzerinde futbol maçı

Donan göl üzerinde futbol maçı

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title