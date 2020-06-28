Belçika'da kamuda başörtüsüne izin gündemde Belçika, Müslüman kadınların başörtüsü ile kamu kurumlarında çalışmasına izin vermeye hazırlanıyor.

Belçika, Müslüman kadınların başörtüsü ile kamu kurumlarında çalışmasına izin vermeye hazırlanıyor.

Belçika'da kamu kurumlarında çalışan Müslüman kadınların başörtüsü takmasına izin verilmesi planlanıyor. Molenbeek Belediyesinde Yeşiller Partisi ve Belçika'daki İslamofobiye Karşı Kolektifi tarafından hazırlanan tasarı ile kamudaki yaş, cinsel yönelim, medeni durum, doğum yeri, servet, inanç veya felsefi inanış, siyasi tercih, sendika üyeliği, dil, şimdiki veya gelecekteki sağlık durumu, engellilik, fiziksel veya genetik özellikler, sosyal köken, ten rengi, soy, ulusal veya etnik köken gibi çalışma şartlarında yeniden düzenlemeye gidiliyor. Tasarı Molenbeek'te siyasi tartışmalara yol açarken, geçen sene belediye meclisi toplantısında başörtülü bir kadının işe alınmak istenmesi ile başlayan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Muhalifler ise tasarıyı sadece oy almak için yapılan bir hamle olarak değerlendiriyor.

Belediye Başkanı Catherine Moureaux, yasa tasarısı hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Şehrim için gereğini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çoğunluğun tasarının kabul edilmesine sıcak baktığını aktarırken, tasarının Eylül ayında onaylanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirttiler. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA