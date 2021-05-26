Belçika'da Johnson and Johnson aşısı 41 yaşından gençlere yapılmayacak
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Belçika'da Johnson and Johnson aşısı 41 yaşından gençlere yapılmayacak

Belçika'da Johnson and Johnson aşısı 41 yaşından gençlere yapılmayacak
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.

Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.

Bakanlık, kararın, aşının yapıldığı 40 yaşından küçük bir kadının kanda pıhtılaşma sonrası hastaneye kaldırılması ve 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinden sonra alındığını belirtti.

Belçika Sağlık Bakanlığı, Avrupa İlaç Ajansından (EMA) kadının ölümünün aşıyla ilgili olup olmadığını araştırmasını talep etti. EMA'dan gelecek yanıta kadar aşının 41 yaşından büyüklere yapılacağı kaydedildi.

EMA, daha önceki açıklamalarında, ABD'de görülen vakaların ardından aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağ bulunabileceğini ancak bunların çok nadir görülen yan etkiler arasında bulunduğunu ve aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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