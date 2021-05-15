Belçika'da, İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
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Belçika'da, İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

Belçika'da, İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınamak ve Filistin ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınamak ve Filistin ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin'e destek vermek için ve Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezindeki Albertin Meydanı'nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı.

"Filistin'e ve Gazze'ye özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteride İsrail'in saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılmaları kınandı. Gösteride Türk bayraklarının yanı sıra çok sayıda Müslüman ülkenin bayrakları açıldı. Bir grup genç ise İsrail bayrağını yaktı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanda yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız geçti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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