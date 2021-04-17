İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bir grup gösterici, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermek için dayanışma gösterisi gerçekleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bir grup gösterici, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermek için dayanışma gösterisi gerçekleştirdi.

Merkez tren istasyonu önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gösteriye, tutukluların haklarıyla ilgili kurumlar ve insan hakları savunucuları katıldı.

Grup adına yapılan açıklamada, mahkumlara daha iyi yaşam koşullarının sunulması, hasta olan tutukluların muayene edilip sağlık durumlarının kontrol edilmesi ve serbest bırakılması için dayanışma gösterisinin düzenlendiği dile getirildi.

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklular

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde, 226 Filistinli tutuklu yaşamını yitirdi.

Cemiyet, tutukluların 75'inin "kasıtlı cinayet", 73'ünün "işkence" sonucu yaşamını yitirdiğini açıklarken, 7 Filistinlinin "hapishanede ateş açılması", 71 Filistinlinin de İsrail'in "tıbbi ihmal politikası" sonucu hayatını kaybettiğini belirtmişti.

İsrail yönetimi, ayrıca en eskisi 1980 tarihli olmak üzere 7 Filistinlinin naaşını da elinde tutarak, ailelerine teslim etmeyi reddediyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu, 4 bin 450 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir