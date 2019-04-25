Belçika'da İslam Karşıtları Önünde Selfie Çeken Müslüman Kızın Fotoğrafı Viral Oldu

ABD'nin Washington şehrinde İslam karşıtı gösteri yapan grup beklenmedik bir durumla karşılaştı. Aşırı sağ görüşlü grubun önüne geçen Şeyma Isma isimli başörtülü Müslüman kadın gülümseyerek fotoğraf çektirdi ve Instagrama yükledi.

Sosyal medyada viral olan fotoğraf çok sayıda yorum alırken olay önce Amerikan daha sonra uluslararası basında da yer aldı. Isma sosyal medya hesabında "Bağnazlığın yüzüne karşı gülümsüyorum." mesajını paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle