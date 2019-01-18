Belçika'da İnsan Kaçakçılığı Krizi Büyüyor

Belçika'da Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam'ın insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (NVA) Partisi'nden ihraç edilmesinin ardından kriz büyüyor. Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'in de sorumlu tutulduğu olayda 600 şüpheli dosya daha tespit edildi.

Görevden alınan Yeni Flaman İttifakı Partisi'ne mensup meclis üyesi Melikan Kucam ile ilgili insan kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. Konunun yargıya intikal ettiğini açıklayan İltica ve Göç Bakanı Maggie de Block, rekor sayıda ihbar aldıklarını, krizin çok daha büyüyebileceğini açıkladı.

Göç ve İltica Bakanlığına eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'in döneminden kalma 600 şüpheli dosya sunuldu. Bu dosyaların 200'ünde Melikan Kucam'ın adının geçtiği belirtildi. Diğer dosyalar da sivil toplum kuruluşları veya dernekler tarafından tanınmamış olduklarından şüpheli sayıldı. Davada şüpheli 6 ya da 7 arabulucudan bahsedilirken, ancak şu an için aracıların isimleri gizli tutuluyor.

Öte yandan, Melikan Kucam'a ek olarak bir başka aracının da varlığı tespit edildi. Flaman gazetesi de Morgen, NVA üyesi olan Aalst'ın Suriyeli Hristiyan topluluğu sözcüsü Kostantin Al Chammas'ın da şüpheliler arasında yer aldığını açıkladı. Al Chammas ise iddiaları reddederek, hiçbir zaman para almadığını söyledi. Kucam'dan haberdar olduğunu belirten Al Chammas, "Geçtiğimiz yaz İsveç ve Hollanda'dan Suriyeli aileler beni aradı. Bana onun sayesinde vize alıp alamayacaklarını sordular. Bir toplantıda onunla karşılaştım ama her şeyi reddetti" ifadelerini kullandı.

Mechelen Belediye Meclisinin Süryani asıllı üyesi Melikan Kucam göçmenlere 350 euroluk vizeleri 10 bin euroya sattığının ortaya çıkması ile "insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılık"tan tutuklanmıştı. Ülkede konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA