Belçika'da ilkokullarda yine korona virüs tespit edildi
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Belçika'da ilkokullarda yine korona virüs tespit edildi

Kısa bir süre önce korona virüs tedbirlerini gevşeterek normalleşme süreci kapsamında ilkokulların açıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bazı okullarda korona virüs vakaları görüldüğü bildirildi.

Belçika'da ilkokullarda yine korona virüs tespit edildi
17.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:21

Kısa bir süre önce korona virüs tedbirlerini gevşeterek normalleşme süreci kapsamında ilkokulların açıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bazı okullarda korona virüs vakaları görüldüğü bildirildi. Brüksel'in Türk mahallesi olarak bilinen Schaerbeek semtinde virüs tespit edilen bir okul ise Cuma gününe kadar kapatıldı.

Aşamalı normalleşme sürecinde üçüncü aşama kapsamında 8 Haziran itibariyle anaokulu ve ilkokulların açıldığı Belçika'da korkulan oldu. Eğitime tekrar başlanan ilkokullarda okuyan öğrencilerden bazılarında korona virüs tespit edildi. İlk vaka, Brüksel'in Türk mahallesi olarak bilinen Schaerbeek semtinde 6 Nolu Belediye İlkokulunda okuyan bir öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine aile hekiminin okul yönetimini aramasıyla ortaya çıktı. Ardından aynı aileden 3 çocukta daha virüs tespit edilmesi üzerine söz konusu okul, cuma gününe kadar tatil edildi. Ailenin iletişimde olduğu yakın çevresi de hızlı bir şekilde tespit edilerek 30 Haziran'a kadar karantinaya alındı.

SON SINIFLAR DİPLOMALAR İÇİN OKULA ÇAĞRILACAK

Brüksel'in Woluwe-Saint-Pierre ve Molenbeek semtlerinde de ilkokullarda korona virüs tespit edildi. Stockel Belediye Okulunda birinci ve dördüncü sınıfta okuyan iki kız kardeşte birden Covid-19 tespit edildi. Aynı okulda buluna 12 yaşındaki ağabeylerinde de virüsün tespit edilmesi üzerine bu üç sınıfta eğitime son verildi. Son sınıf öğrencilerinin sadece diplomalarını almak için çağrılacakları açıklandı.

Öte yandan Brüksel'in Molenbeek semtinde de 7 Nolu Belediye İlkokulunda üçüncü sınıf öğrencisinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine, söz konusu sınıf ikinci bir emre kadar kapatıldı. Sınıftaki öğrencilerin ailesi ve yakın çevresi karantinaya alındı.

Son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da can kaybı 9 bin 675'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 89 yeni vaka tespit edilirken, vakaların 24'ü tedavi altına alındı. Son verilerle toplam enfekte sayısı 60 bin 244 olarak açıklandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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