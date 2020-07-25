Belçika'da 'ikinci koronavirüs dalgası başladı'
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BBC

Belçika'da 'ikinci koronavirüs dalgası başladı'

Salgın nedeniyle nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika'da, koronavirüs salgının ikinci aşamasının başladığı belirtiliyor.

Belçika'da 'ikinci koronavirüs dalgası başladı'
25.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:20

Salgın nedeniyle nüfusa oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika'da, koronavirüs salgının ikinci aşamasının başladığı belirtiliyor.

Avrupa Hasatlık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Belçika'nın büyük bölümünü kapsayan Flaman kesimini, "turuncu bölge" ilan etti. Ulusal Güvenlik Konseyi bugünden itibaren önlemlerin sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs nedeniyle Mart ayı başında kilitlenmeye giden ve sıkı kurallar uygulayan Belçika'da, son 10 gündür vaka sayılarında ve hastaneye kabullerde ciddi artış yaşanıyor. Hafta başında günlük korona enfeksiyon sayısı 416'ya ulaştı.

Günlük ortalama vaka sayısı 220 civarında. Belçikalı uzmanlara göre, vaka sayıları, Mart ayındaki kilitlenme öncesindeki seviyeye ulaştı. Brüksel Özgür Üniversitesi'nden biyoistatistik uzmanı Prof. Dr. Kurta Barbe'ye göre koronavirüs salgınında ikinci dalga başladı.

Belçikalı uzman, Facebook hesabından yayınladığı grafiklere dayanarak, Eylül ayında hastaneye kabul sayısının kesin bir şekilde artacağını ve Kasım ayında da salgının zirveye ulaşacağını söyledi,

Babe, Mayıs ayında, ikinci dalgaya ilişkin yapılan kötümser tahminlerin gerçeğe dönmeye başladığını savundu.

R katsayısı 1,5 civarında

Resmi verilere göre, şu anda ülke çapında koronavirüs bulaştırma katsayısı (R değeri) ortalama 1,5 civarında. Ancak bu rakam Anvers (Antwerpen) eyaletinde 2'nin üzerinde. Özellikle kalabalık düğün törenleri ve nargile kafeleri medeniyle virüsün Antwerpen civarında daha hızla yayıldığı belirtiliyor.

Avrupa Hasatlıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, özellikle Flaman kesimi, koronavirüs salgını açısından Avrupa'nın en kötü performans gösteren bölgelerinden biri.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, salgının daha fazla büyümesini önlemek amacıyla, bugünden itibaren önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Cadde ve sokaklar da dahil, kamusal alanda 12 yaşındaki herkes ağız maskesi takmak zorunda olacak. Bu zorunluluk, açık havada yürüyen, koşan, bisiklete binenler de dahil herkesi kapsayacak.

Yiyecek içecek sektöründeki işletmeler, müşterilerinin elektronik posta ya da cep telefonu gibi iletişim bilgilerini kaydedecek. Bu sayede, olası bir enfeksiyon durumunda kişilere kolayca ulaşılması sağlanacak. İşletmelerin, bu bilgileri ifşa etmeleri yasak.

AB yetkilisi Prof. Dr Goossens: Hızla müdahale edilmezse durum felakete gidiyor

Alkollü içki satan ve "gece dükkanı" adı verilen işletmeler, en geç akşam saat 22: 00'de kapanmak zorunda kalacak.

Bireysel ya da toplu nargile kullanımı, halka açık yerlerde artık yasak olacak.

Belediye başkanları, gerektiğinde yerel düzeyde, kilitlenme de dahil hızlı müdahale etme yetkisine sahip olacak.

Leuven Belediye Başkanı Mohammed Ridouani, sosyal iletişimde bulunulan kişi sayısını, 15'ten 5'e indirmeyi planlıyor. Ridouani, bu amaçla diğer belediyelerle görüşme halinde.

Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever da, sosyal iletişimde bulunulan kişi sayısını daha önceden sınırlamadığı için pişman olduğunu belirterek, koronavirüs konusunda daha katı kurallar uygulayacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın Belçikalı Başkanı Prof. Dr. Herman Goosens, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin aldığı önlemlerin yeterli olmadığı görüşünde. Belçikalı profesör, Radyo 1'de yaptığı açıklamada, "Politikacılar daha hızlı davranmazsa durum felakete gidecek" dedi.

Belçika'da şu ana kadar 65 bin 199 kişi koronavirüse yakalanırken, toplam 9 bin 817 kişi de hayatını kaybetti.

BBC
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