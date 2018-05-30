Belçika'da İki Polis ve Bir Sivili Öldüren Saldırgan 'Bir Gece Önce Cinayet İşlemişti'

Belçika'nın Liege kentinde iki polis ve bir sivili öldüren zanlının, saldırıdan önceki gece bir kişiyi daha öldürdüğü açıklandı.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, eski hükümlü saldırgan Benjamin Herman'ın, hapishanede tanıştığı bir mahkumu öldürdüğünü söyledi.

Jambon ayrıca, yetkili makamların saldırının nedenini bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

Belçika'da 3 kişiyi öldüren saldırgan 'cezaevinde radikalleşti'

Saldırgan Herman, polis tarafından öldürülmeden önce bir okuldaki temizlik görevlisini de rehin almıştı.

Belçika medyası, polis kaynaklarına dayandırdığı haberde Herman'ın saldırıdan önce tekbir getirdiğini bildirmişti.

RTBF Televizyonu, Pazartesi günü geçici olarak salıverilen Herman'ın, uyuşturucu suçundan hüküm giydiğini ve hapis cezasına çarptırıldığını söylerken, hapishanede radikalleşmiş olabileceğini ifade etti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1001452627543109632

İçişleri Bakanı Jambon da RTL radyosuna yaptığı açıklamada "Hapishanede radikalleştiğine dair işaretler var ama bu saldırıyı düzenlemesine radikalleşmesi mi neden oldu bilemiyoruz. Bir önceki gece cinayet işlediğinden artık hiçbir umudu kalmamış olabilir. Psikolojisi ve uyuşturucu almış olması da rol oynamış olabilir" dedi. Ne olmuştu? Saldırı dün Liege kent merkezindeki bir kafenin yakınında düzenlenmişti.

Savcılar, saldırganın iki kadın polise elindeki bıçakla "vahşice" saldırdıktan sonra, bir polisin silahını alıp ateş açtığını belirtmişti.

Park halindeki bir araçta bulunan 22 yaşındaki bir sivili de öldüren saldırgan daha sonra yakındaki bir okula girip, bir görevliyi kısa bir süre rehin almıştı.

Daha sonra, özel polis güçleri olay yerine gelip müdahale edince, saldırgan kaçmak için üzerlerine ateş açmış, iki polis memuru bacaklarından, iki polis de kollarından yaralanmıştı.



Belçika, ülkede ve komşu Fransa'da düzenlenen cihatçı saldırıların ardından alarmdaydı.

Brüksel'de üslenen bir hücre 2015'te Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırıları düzenlemişti.

Brüksel'de de Mart 2016'da 32 kişinin öldüğü üç intihar saldırısı düzenlenmiş ve bütün bu saldırıları IŞİD üstlenmişti.

2016'da ayrıca bir zanlı tekbir getirerek iki polise palayla saldırmasının ardında öldürülmüştü.