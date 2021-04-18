Belçika'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada bir kişi öldü

Belçika'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'nın Liege kentinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Belçika'nın Liege kentinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basın, çatışmanın Kürt ve Çeçen gruplar arasında çıktığını aktardı. Silahlar, beyzbol sopaları ve taşların da kullanıldığı çatışma üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve çatışmaya ait olduğu iddia edilen görüntülerde en az bir kişinin, Kalaşnikof marka silahla havaya ateş açtığı görüldü.

Polisin olay yerindeki park halinde duran bazı araçlarda bulduğu silahlara el koyduğu kaydedildi. Sokak ortasındaki olaylarda bazı araçlar ve bir belediye otobüsü hasar gördü.

Savcılık, ölen kişinin Çeçen gruptan olduğunu, bu gruptan 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Siyah kıyafetli ve kar maskeli diğer grupta en az bir kişinin silah taşıdığı, bunlar arasından da 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Çatışmanın, geçen hafta iki grup arasında çıkan bir olayın devamı olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müjde Ar Mehtap Ar Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belçika'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada bir kişi öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:10:48. #1.14#

title