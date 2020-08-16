Belçika'da hükümet, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle protesto edildi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin özgür protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin özgür protesto etti.

"Virüs Çılgınlığı" adlı bir grubun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine çok sayıda kişi Brüksel"in merkezindeki Maliye Bakanlığı binası önünde toplandı.

Belçika hükümetinin Brüksel çapında uygulamaya başladığı maske takma zorunluluğunu protesto eden yaklaşık 400 gösterici, "Özgürlük", "Haklarıma dokunma" gibi slogan attı.

"Maskeye hayır", "Özgürlük korkunun bittiği yerde başlar", "Sağlık diktatörlüğüne hayır", "Nefesimi kestiniz", "Aşı istemiyoruz" yazılı afişler taşıyan göstericilerin büyük çoğunluğunun maske takmaması dikkati çekti.

Protestocular, hükümetin Kovid-19 tedbirlerinin bireysel özgürlükleri sınırlandırdığını ve ekonomiye zarar verdiğini savundu.

Protestocuların dağıttığı bildiride, Belçika hükümetinin salgına karşı aldığı tedbirlerin orantısız olduğu iddia edildi.

Son dönemde tüm mali kaynakların Kovid-19'la mücadeleye ayrıldığı ve diğer alanların ihmal edildiği ifade edilen bildiride, insanların salgın nedeniyle diğer hastalıkları için doktora veya hastaneye gidemediği belirtildi.

Bildiride, hükümetin Kovid-19 tedbirlerinin özgürlükleri sınırlandırdığı ve ekonomiye zarar verdiği savunuldu.

Kaynak: AA