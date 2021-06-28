Belçika'da her üç kişiden biri tam aşılandı
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Belçika'da her üç kişiden biri tam aşılandı

Belçika'da her üç kişiden biri tam aşılandı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Belçika'da her üç kişiden birinin iki doz Kovid-19 aşısı olduğu duyuruldu.

Belçika'da her üç kişiden birinin iki doz Kovid-19 aşısı olduğu duyuruldu.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsüne göre, toplam 6 milyon 905 bin 604 kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

Bu rakam toplam nüfusun yaklaşık yüzde 60'ına, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 75'ine tekabül ediyor.

3 milyon 829 bin 652 kişinin tam aşılandığı ülkede, söz konusu rakam toplam nüfusun yüzde 33'ü ve yetişkin nüfusun yüzde 41,5'ine denk geliyor.

Avrupa'da nüfusa oranla salgında en çok kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da hükümet, günlük yeni vakaların geçen yaz kaydedilen sayılara (650) inmesiyle yeme içme sektörü ve toplu faaliyetler gibi bazı alanlarda kısıtlamaları gevşetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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