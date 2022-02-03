Belçika'da hayvanlara kötü davrananlara 10 yıla kadar hapis cezası verilecek

Belçika'nın Flaman Bölgesi Meclisi, hayvanlara kötü muamele için verilecek hapis cezasını 10 yıla kadar, para cezasını ise 1,6 milyon avroya kadar çıkaran yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Flaman bölgesi hükümeti, daha önce 16 bin avro ile 100 bin avro arasında olan para cezası ile tekrarlanan kötü muamele halinde 18 aya kadar verilen hapis cezasının etkisiz kaldığını ve artırılmasını istiyordu.

Mecliste kabul gören teklifle, hayvanları bilerek ihmal edenler veya hayvanlara kötü davrananlara, bu suçları ilk kez işlemeleri halinde 800 bin avroya kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Suçlu bulunanlar, son 5 yıl içinde de bu davranışlarda bulunmuşlarsa para cezası 1,6 milyon avroya, hapis cezası da 10 yıla kadar çıkabilecek.

Hayvanlara kötü muamele yapıldığı tespit edilen iş yerleri de belirli süreler için veya süresiz olarak kapatılabilecek.

Cezalardan toplanan paralar da hayvanların bakımı ve korunması amacıyla veya hayvanlarla ilgili farkındalık kampanyalarıyla bilimsel araştırmalarda kullanılacak.