Belçika'da, hayvanat bahçesinde pandanın saldırdığı bakıcı ağır yaralandı
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Belçika'da, hayvanat bahçesinde pandanın saldırdığı bakıcı ağır yaralandı

22.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:02
Belçika'da, hayvanat bahçesinde pandanın saldırdığı bakıcı ağır yaralandı

Belçika'da bir hayvanat bahçesindeki panda, bakıcısının kolunu ve bacağını ısırdı.

Belçika'da bir hayvanat bahçesindeki panda, bakıcısının kolunu ve bacağını ısırdı.

Belçika basınına göre, Valon Bölgesi'ndeki Pairi Daiza özel hayvanat bahçesinde 4 yaşındaki "Tian Bao" adlı dev panda, hafta sonu bakıcısına saldırdı.

Uysal ve sakin olmasıyla bilinen panda, sadece görevlilerin erişimine açık olan koridorda bir bakıcı ile karşılaştı. Aniden bakıcının kolunu ve bacağını ısıran pandaya bir başka bakıcı müdahale etti. Panda müdahale ile durdu.

Ağır yaralanan bakıcı hastanede tedavi altına alındı.

Yalnız yaşayan dev pandalar bölgelerine girilmesinden rahatsızlık duyabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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