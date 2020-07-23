Belçika'da havaalanında yangın Belçika'nın Liege kentindeki havaalanında bir hangarda yangın çıktı.

Belçika'nın Liege kentindeki havaalanında bir hangarda yangın çıktı. havaalanına inmesi planlanan 3 uçağın farklı havaalanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Yangın, Liege kentindeki Liege Havaalanı'nda bulunan ve bir şirkete ait olan hangarda çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Havaalanına iniş yapması planlanan 3 uçağın, yangın nedeniyle farklı havaalanlarına yönlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: DHA