Belçika'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı

VAN (AA) - Belçika'da bir günde 27 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi virolog Steven Van Gucht, 3 Ocak günü 27 bin 200 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Belçika basınına konuşan Van Gucht, "Böyle bir enfeksiyon sayısını ilk kez görüyoruz ve sayıların artacağını öngörüyoruz. Günde 50 bin yeni vaka görebiliriz." dedi.

Vakaların çoğunun Omicron varyantı kaynaklı olduğu bilgisini veren Van Gucht, "Bu varyant Delta varyantı gibi daha ciddi hastalığa sebep olsaydı şu anda hepimiz evlerimize kapanmış olurduk. Hastaneye yatırılma riskinin azaldığını görüyoruz. Bu oran Delta varyantına göre yüzde 50 ila 70 daha düşük. Ama yine de önümüzdeki günler zor geçecek." diye konuştu.

Omicron varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke olan Belçika'da son günlerde vaka sayıları hızla artıyor. Buna karşın hastane yatışlarında artış hızının daha az olması dikkati çekiyor.

Yoğun bakımdaki hasta sayısında da birkaç haftadır görülen düşüş sürüyor. 2 bin yoğun bakım yatağına sahip ülkede yoğun bakım ünitelerinde şu anda 504 kişi bulunuyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika Avrupa'da nüfusuna göre Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri. Bugüne kadar 2,2 milyon vaka görülen ülkede 28 bin 400 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Aşılama oranının birçok ülkeye göre yüksek olduğu Belçika'da nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Belçika'da yaşayanların yüzde 40'ı da takviye dozlarını yaptırmış durumda.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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