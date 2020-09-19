Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı bini aştı
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Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının günlük ortalaması 1071'e yükseldi.

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı bini aştı
19.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:36

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının günlük ortalaması 1071'e yükseldi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, 9-15 Eylül haftasında Kovid-19 hastalığına yakalananların sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 77 artarak 1071 oldu.

Salgının başından bu yana 2,8 milyon test yapılan ülkede bugüne kadar 99 bin 649 kişinin testi pozitif çıktı. Bu kişilerin 9 bin 937'si hayatını kaybetti.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'daki hastanelerde şu anda 390 kişi tedavi oluyor, 78 kişi ise yoğun bakımda bulunuyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ömer Tuğrul Çam
Ömer Tuğrul Çam
AA Editörü
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