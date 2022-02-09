Belçika'da gardiyanlar greve gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'da gardiyanlar greve gitti

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
 - Güncelleme:
Belçika'da gardiyanlar greve gitti

Belçika'da cezaevlerinde görevli gardiyanlar, maaşlarının düzeltilmesi talebiyle bir günlük greve gitti.

Belçika'da cezaevlerinde görevli gardiyanlar, maaşlarının düzeltilmesi talebiyle bir günlük greve gitti.

Gardiyanlar ve ceza infaz kurum personelinin bağlı olduğu sendikalar, ülke genelinde grev duyurusu yaptı. Greve katılımın ne düzeyde olduğu henüz bilinmiyor.

Sendikalar, başkent Brüksel dahil bazı kentlerde grev gözcülerinin görev yaptığı noktalar oluşturdu. Sendika temsilcileri taleplerini iletmek üzere federal hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin yöneticileriyle de görüşmeler yaptı.

Gardiyanlar ve ceza infaz kurumlarının diğer çalışanlarının talepleri arasında maaş artışının yanı sıra yılda 13 maaş sisteminin kendileri için de uygulanması ve yemek çeki verilmesi de bulunuyor.

Sendikalar, en son maaş düzenlemesinin 20 yıl önce yapıldığını ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

sendikalar, Belçika, İnfaz, Grev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title