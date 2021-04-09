Belçika'da gardiyanlar greve gidince cezaevlerine polisler gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika'da gardiyanlar greve gidince cezaevlerine polisler gönderildi

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'da gardiyanlar greve gidince cezaevlerine polisler gönderildi

Belçika'daki bazı cezaevlerinde görev yapan gardiyanlar grev başlatınca, güvenliğin sağlanması için polis ekipleri görevlendirildi.

Belçika'daki bazı cezaevlerinde görev yapan gardiyanlar grev başlatınca, güvenliğin sağlanması için polis ekipleri görevlendirildi.

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'deki Forest, Saint-Gilles ve Berkendael cezaevlerinde görevli gardiyanlar ve diğer işlerde görevli çalışanlar, personel azlığı nedeniyle iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle dün gece grev başlattı.

Grev nedeniyle bugün cezaevlerindeki çalışanların sadece yüzde 15'inin görevleri başında olduğu bildirildi. Bu nedenle güvenliğin sağlanması için cezaevlerine polis ekipleri yönlendirildi.

Grev nedeniyle mahkumların hücrelerden çıkarılmadığı belirtildi. Sadece yemek ihtiyaçları karşılanan mahkumların yürüyüşe çıkmasına, duşa gitmelerine ve ziyaretçileriyle görüşmelerine izin verilmediği aktarıldı.

Grevin bu gece sona ermesi bekleniyor. Gardiyanlar, iş yüklerinin fazla olduğu gerekçesiyle personel takviyesi yapılması talebinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Ajda Pekkan Demet Akalın Tayanç Ayaydın
Spor Diego Fatih Terim Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belçika'da gardiyanlar greve gidince cezaevlerine polisler gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:15:56. #1.15#
title