Belçika'da Fransızca konuşan topluluğun meclisinden Çin'e "Uygur Türkleri" tepkisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belçika'da Fransızca konuşan topluluğun meclisinden Çin'e "Uygur Türkleri" tepkisi

Belçika'da Fransızca konuşan topluluğun meclisinden Çin'e
AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Belçika'da Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosunun Genel İşler Komitesinde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini kınayan tasarı onaylandı.

Belçika'da Valonya- Brüksel Federasyonu Parlamentosunun Genel İşler Komitesinde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini kınayan tasarı onaylandı.

Fransızca konuşan topluluğun bölgesini yöneten Valonya-Brüksel Federasyonu parlamentosunun Türk milletvekillerinden Sadık Köksal'ın partisi DEFİ'den konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Köksal'ın teklif ettiği tasarının Genel İşler Komitesinde oy çokluğu ile kabul edildiği bildirildi.

Kültürel ve dini ifade özgürlüklerinin yanı sıra insanlık onurunu da zedeleyen eylemlerin karşısında durmanın önemine değinilen açıklamada, "Bu tasarı, Çinli yetkililerin Uygur halkına yönelik baskısını mümkün olduğunca katı bir şekilde kınamayı ve aynı zamanda Belçika'nın çeşitli hükümetlerini Çin rejiminin suistimalleri karşısında daha kararlı davranmaya teşvik etmeyi amaçlıyor." denildi.

Açıklamada Köksal'ın "Çin hükümetinin eylemlerini şiddetle kınamalıyız. Uluslararası toplum siyasi olduğu kadar ekonomik eylemlerini de sürdürmelidir." ifadelerine yer verildi.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title