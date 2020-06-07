- Belçika'da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı
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- Belçika'da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı

- Belçika'da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı Belçika'da bugün binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmişti.

07.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:42

- Belçika'da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı

BRÜKSEL - Belçika'da bugün binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmişti. Protestonun olaysız dağılmasının ardından bazı gruplar dükkanları yağmaladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Tarihi Brüksel Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Floyd cinayetini, artan ırkçılığı ve polis şiddetini bugün protesto etmişti. Protestolar sonrası olaysız dağılan kalabalığın ardından bazı gruplar dükkanları yağmaladı. Yağmacı grup, Chaussée d'Ixelles ve Boulevard de Waterloo semtlerinde çöp kutularını ateşe vererek, barikatlar kurdu. Grup, çevrede bulunan mağazaların camlarını kırarak, yağma yaptı. Polis, tarafından yapılan açıklamada çok sayıda kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

- Belçika'da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı

Kaynak: İHA

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