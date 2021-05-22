Belçika'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
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Belçika'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Belçika'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Albertin Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, Filistin'e özgürlük isteyen ve İsrail saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "uzun hayatın simgesi" sayılan zeytin ağacını meydana dikti.

Gösteriyi düzenleyenler, ağacın "İsrail sömürgesi altında öldürülen Filistinli çocukların anısına" buraya getirildiğini söyledi.

Göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın toplam 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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