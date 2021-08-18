Son dakika haberi | Belçika'da F1 yarışı öncesi Spa Francorchamps pistinin CEO'su öldürüldü
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Son dakika haberi | Belçika'da F1 yarışı öncesi Spa Francorchamps pistinin CEO'su öldürüldü

Son dakika haberi | Belçika'da F1 yarışı öncesi Spa Francorchamps pistinin CEO'su öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Formula 1'de Belçika Grand Prix'ine ev sahipliği yapacak Spa Francorchamps pistinin CEO'su Nathalie Maillet, kıskançlık krizi nedeniyle eşi tarafından öldürüldü.

Formula 1'de Belçika Grand Prix'ine ev sahipliği yapacak Spa Francorchamps pistinin CEO'su Nathalie Maillet, kıskançlık krizi nedeniyle eşi tarafından öldürüldü.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 29 Ağustos'ta Belçika Grand Prix'inde düzenlenecek sezonun 12. yarışı öncesi işlenen aşk cinayeti ülke gündemini sarstı. Yarışın gerçekleştirileceği Spa-Francorchamps pistinin CEO'su 51 yaşındaki Nathalie Maillet, kocası Franz Dubois ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ann Lawrence Durviaux ile birlikte Gouvy'deki evinde ölü bulundu. Belçika polisi tarafından yapılan açıklamada, Dubois'in yatak odasında birlikte yakaladığı 17 yıllık karısı ve sevgilisini silahla vurduktan sonra intihar ettiği belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Dubois'in aynı sektörde çalıştığı eşinin başarılarının gölgesinde kalması da cinayetin bir başka sebebi olarak gösterildi.

Pist yönetimi, Maillet'in ölümünün büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade ederek ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Nathalie Maillet, 2016'da Belçika Formula 1 Grand Prix'sinin düzenlendiği Spa-Francochamps pistinin CEO'su olarak atanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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