Belçika'da Ermenistan Yanlısı Gazete, Türk Kökenli Vekili Hedef Aldı

Geçtiğimiz yıl, sözde Ermeni Soykırımı'nın gündeme geldiği Belçika'da Türk kökenli vekilleri inkarcı diye hedef haline getiren L'Echo gazetesi, "Azerbaycan, Alain Destexhe'nin yanı sıra, milletvekili Özkara'yı da baştan çıkardı" başlıklı haberle Emin Özkara'yı tekrar hedef aldı. Martin Buxant imzalı haberde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Unesco tarafından "4. Kültürlerarası Diyalog" adı altında 4 ile 6 Mayıs tarihleri arsında Bakü'de organize edilen foruma, Zahoor Manzoor ve Bertin Mampaka ile beraber katılan Sosyalist Partisi (PS) Milletvekili Emin Özkara'nın, Ermenistan'a karşı düşmanca bir dil kullandığına dikkat çekildi.



Liberal (MR) Milletvekili Alain Destexhe'nin başkanlığını yaptığı bir derneğin Azerbaycan yardım fonları aldığı bilgisinin medyaya düşmesiyle birlikte, Azerbaycan'a giden vekiller üzerinde duran Belçika basını, aynı saflarda yer almayan Alain Destexhe ve derneğiyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen özellikle Türk kökenli Vekili hedef haline getirmeye çalışıyor.



Milletvekili Emin Özkara'nın yükselişi



Haberde, Azerbaycan devletinden dolaylı yollardan yardım alan ve Azerbaycan'daki seçimleri dışarıdan destekleyen dernekle Azerbaycan'a giden heyet arasında bir bağlantı olup olmadığı sorgulanırken, Emin Özkara'nın forumda "Dünyanın artık Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği katliamlardan haberdar edilmesi lazım." gibisinden konuştuğu iddia edildi.



UNESCO'nun davetiyle Azerbaycan'a giden heyetin kendi çabalarıyla gittiklerine yer veren başka bir haberde ise, Belçika'dan giden heyetin Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabuluculuk yapma görevini üstlendiği belirtildi.



Brüksel Bölge Parlamentosu'nda üçüncü dönemini geçiren ve 2014 seçimlerinden sonra Parlamento Başkanvekili görevine getirilen Emin Özkara, özellikle üçüncü döneminde mecliste yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor.



L'Echo gazetesinin, mecliste gündeme sunduğu sayısız soru önergeleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve 2019'da yapılacak seçimlerde listeye üst sıralardan aday olması beklenen Emin Özkara'yı hedef seçmesi Belçikalı Türk toplumu tarafından tepkiyle karşılandı.



800'den fazla yabancı katılımcı yer almıştı



4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in himayesinde, "Kültürlerarası Diyaloğun Gelişmesi: İnsan Güvenliği, Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeni Olanaklar" sloganıyla 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bakü'de gerçekleştirilmişti.



Forum kapsamında, uluslararası katılımcıların konuşmacı olarak yer aldığı 40'a yakın oturum ve pek çok kültürel etkinlik düzenlendi. Forumda 120'ye yakın ülke yetkilisi, 39 uluslararası kuruluşun temsilcileri, 50'den fazla sivil toplum örgütü olmak üzere yaklaşık 800'den fazla yabancı katılımcı yer almıştı.



Daha önce Kongo'da yaşanan yolsuzluklara adı karışan Serge Kubla ile Kazakistan devletinden gizliden yardım aldığı için adı Kazakhgate skandalına karışan Armand de Decker'den sonra Alain Destexhe'nin de isminin bir skandala karışması, Başbakan Charles Michel'in de mensubu olduğu liberal çizgideki Reformist Hareketi (MR) zor durumda düşürdü. Reformist Hareketin güçlü isimlerinden Serge Kubla, 2015 yılında Waterloo belediyesinin başkanlık görevinden ayrışmış, partisinden ise istifa etmişti ve ardından kısa bir süreliğine hapis yatmıştı.



Bir diğer önemli isimlerden Armand de Decker ise başkent Brüksel'in zengin semti olarak bilinen Uccle'nin belediye başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.



Parti içerisinde pek fazla sevilen bir isim olmayan Brüksel Bölge Milletvekili Alain Destexhe'nin de partiden istifa etmesine kesin gözüyle bakılırken, milletvekilliği görevinden istifa edip etmemesi konusunda henüz bir tahmin yapılamıyor. - BRÜKSEL