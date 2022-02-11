Belçika'da enerji fiyatları komşu ülkelere göre iki kat fazla arttı

Belçika'da enerji fiyatları komşu ülkelere göre ortalama iki kat daha fazla arttı. Ülkede son aylarda hızla artan enerji fiyatları, enflasyonu arttırarak faturalara zam olarak yansıdı.

Dünya genelinde yaşanan enerji fiyatlarındaki artış Belçika'da da halkı zor durumda bıraktı. Yılın son çeyreğinde doğal gaz fiyatları yüzde 94,5'lik enflasyona ulaşırken, elektrik fiyatı da 2021'de ortalama yüzde 16,2 arttı. Euro cinsinden ortalama petrol fiyatının yüzde 63,7 yükselmesi, akaryakıt fiyatlarının bir yılda ortalama yüzde 15,2 ve kalorifer yakıtı fiyatlarının ise ortalama yüzde 36,4 artmasına neden oldu. Belçika'da alt gelir grubu kadar orta gelir grubu da son aylarda katlanan elektik faturalarını ödemekte zorlanmaya başladı.

Belçika'da enerji fiyatları yüzde 22,4 arttı

Avrupa'nın gelişmiş sosyal hakları ve istikrarlı ekonomik koşullarıyla bilinen Belçika'da artan enerji fiyatları dengeleri bozdu. Son aylarda hızla artan enerji fiyatları faturalara zam olarak yansıdı. Enerji fiyatları 2021'de Avrupa'da genel bir artış yaşarken, Belçika'da fiyatlar komşu ülkelere göre ortalama iki kat daha hızlı yükseldi. Ekonomi Bakanlığı Fiyat Gözlemevi'nin yıllık raporuna göre komşu ülkelerdeki ortalama yüzde 10,9 artışa kıyasla, enerji fiyatları 2021'de Belçika'da ortalama yüzde 22,4 arttı. Bir yıl boyunca enerji ürünleri enflasyonu Almanya'da yüzde 10,1, Fransa'da yüzde 10,6 ve Hollanda'da yüzde 17,3'e ulaştı. Gözlemevi'ne göre bu fark, 2020'nin ikinci çeyreğinde enerji hammaddesi fiyatlarındaki keskin düşüşten ve ardından 2021'deki keskin yükselişten kaynaklanıyor.

Enerji fiyatları enflasyonu son 10 yılın zirvesine taşıdı

Ekonomi Bakanlığı Fiyat Gözlemevi, toptan eşya fiyatlarındaki artış veya düşüşün elektrik ve doğal gaz faturasına daha hızlı yansıdığını, bunun nedeninin de Belçika'nın yaptığı değişken fiyatlandırmalı sözleşmeler olduğunu belirtti. Rapora göre komşu ülkelerde ağırlıklı olarak sabit sözleşmeler uygulanıyor. Enerji fiyatları bu nedenle emtia fiyatlarındaki değişikliklere daha hızlı tepki veriyor. Gözlemevi, enerji fiyatlarındaki bu artışın 2021'deki toplam enflasyonu uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksine göre yüzde 3,2 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselttiğini kaydetti. Geçen yıl toplam enflasyonun üçte ikisi enerji enflasyonundan kaynaklanmıştı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Yerel