Belçika'da Ekonomik Faaliyetin İkinci Çeyrekte %1,3 Artması Bekleniyor
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Belçika'da Ekonomik Faaliyetin İkinci Çeyrekte %1,3 Artması Bekleniyor

Belçika'da Ekonomik Faaliyetin İkinci Çeyrekte %1,3 Artması Bekleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Belçika Merkez Bankası tarafından Belçika ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte hızlanarak %1, 3'e yükseleceği tahmin edilmektedir.

Belçika Merkez Bankası tarafından Belçika ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte hızlanarak %1, 3'e yükseleceği tahmin edilmektedir. İç talep ve tüketimde yaşanan canlanma ile desteklenen büyümeye ithalattaki belirgin düşüş de katkı sağlamıştır.

2020 sonbahar döneminde pandemideki artış ve ardından gelen yeni sınırlama önlemleri yılın son çeyreğinde Avro bölgesi büyüme yeniden negatife dönerken, Belçika'da ekonomik faaliyetler yatay seyretmiştir. 2021 yılı birinci çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre Avro Bölgesinde daralma devam ederken, Belçika ekonomisi Merkez Bankasının %0, 6 seviyesindeki tahmininin üzerinde, %1 büyümüştür.

Özel tüketimin yılın ikinci çeyreğinde hızlanması beklenmektedir. Pandemi kaynaklı sağlık koşullarında yaşanan iyileşme ile birlikte önlemlerin aşamalı olarak kaldırılması tüketim fırsatlarını artırmaktadır. Tüketici güvenindeki yükselişe ek olarak esnek işgücü piyasası koşullarının da etkisiyle gelir artışı beklentileri devam etmektedir. Restoran, bar ve kafelerin açılmasının da gıda dışı perakende üzerinde olumlu etkilerinin görülmesi beklenmektedir.

İş dünyası güveni sağlık krizi öncesi seviyelerin üzerinde seyretmekte olup, özel sektör yatırımlarındaki artışın ikinci çeyrekte devam etmesi öngörülmektedir. Kamu yatırımlarındaki genişlemenin de 2021 yılı ikinci çeyreğinde süreceği tahmin edilmektedir.

Hızlanan iç talep nedeniyle ithalattaki toparlanmanın hızlanması, dış talebin güçlü seyrine rağmen net ihracatın ikinci çeyrek GSYİH büyümesine katkısının negatife dönmesi beklenmektedir.

Kaynak: Belçika Merkez Bankası

Kaynak: Habermetre

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