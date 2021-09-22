Belçika'da düşen küçük uçağın pilotu öldü - Haberler
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Belçika'da düşen küçük uçağın pilotu öldü

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'da düşen küçük uçağın pilotu öldü

Belçika'nın kuzeyinde küçük bir uçağın tarlaya düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Belçika'nın kuzeyinde küçük bir uçağın tarlaya düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hasselt kenti yakınındaki Kiewit havaalanı yakınında düşen uçakta pilot dışında kimse bulunmadığı belirtildi.

Yerel polis yetkilileri, uçağın düştüğüne yönelik ihbar aldıktan sonra olay yerine gittiklerini, 59 yaşındaki pilotun öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Görgü tanıkları, Kiewit kasabasındaki yerel havacılık kulübünün üyesi olduğu belirtilen pilotun iniş esnasında uçağı yeniden havalandırmaya çalıştığını ancak kısa süre içinde düştüğünü aktardı.

Uçağın neden düştüğüne ilişkin yetkili makamlarca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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