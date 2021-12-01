Belçika'da dövülerek öldürülen Yunus, Eskişehir'de toprağa verildi

ESKİŞEHİR (DHA) - BELÇİKA'da sokakta tartıştığı kişilerce dövülerek öldürülen İşçi Yunus Çalık (36), ailesinin yaşadığı Eskişehir'de toprağa verildi.

Belçika'nın Aalst kentinde Türk işçiler Yunus Çalık ve Mehmet Dumanlı, 19 Kasım'da evlerine giderken, Romanyalı oldukları belirtilen grupla tartıştı. Gruptaki kişilere olay yerine yakın kafedeki diğer arkadaşları da katıldı. Saldırganlar, Çalık ve Dumanlı'yı darbetti. Dumanlı, saldırganların elinden kaçarak kurtulurken, başına çok sayıda darbe alan Çalık, ağır yaralandı. Kafatasının kırıldığı belirlenen Çalık, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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