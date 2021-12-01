Belçika'da dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Yunus Çalık, Eskişehir'de toprağa verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Belçika'nın Aalst kentinde çıkan kavgada darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen 36 yaşındaki Yunus Çalık, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yunus Çalık'ın cenazesi Belçika'daki otopsi işlemlerinin ardından hava yolu ile Ankara'ya oradan da Eskişehir'e getirildi.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yenidoğan Cami'ne getirilen Yunus Çalık'ın naaşı burada kılınan namazın ardından Eskişehir-Seyitgazi kara yolu üzerindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye, Çalık'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunus Çalık'ın amcası Ercan Çalık, gazetecilere, geçen hafta cuma günü gece saatlerinde 6 Romanya uyruklu kişi tarafından yeğeninin darbedildiğini kaldırıldığı hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldığını ve vefat ettiğini söyledi.

Belçika hükümetinin ve polis yetkililerinin aileye çok sağlıklı bilgi vermediğini ifade eden Çalık, şunları söyledi:

"Konu ile ilgili olarak ailenin bilgi alma hakkı olmasına rağmen hiçbir bilgiye ve kamera görüntülerine ulaşamadık. Konu ile ilgili olarak Belçika'da avukatlar tutuldu. Hukuki olarak dava başlamış oldu. Suçlular yakalanmasına rağmen ne yazık ki 3'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Asıl şüpheli Romanya'ya kaçmış. Bununla ilgili çok ciddi araştırmaların yapıldığını zannetmiyoruz. Aile olarak dosyanın kapatılacağını düşünüyoruz.

Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden konunun araştırılmasını ve sürecin biraz daha hızlı ilerlemesi konusunda yardım bekliyoruz. Türk devletinin tüm ilgili makamları arayıp taziyelerini iletti. Yeğenim hiç sebepsiz yere öldürüldü. Tertemiz bir insandı. Herkesin yardımına koşan, ilgilenen, elinden geldiği kadarıyla Türk toplumunun yanı sıra Avrupa ve Belçikalılar için dahi elinden geleni hiçbir zaman esirgemeyen yardım eden bir insandı."