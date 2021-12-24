Belçika'da doğumların yarısını yabancı ve yabancı kökenliler yaptı

Belçika'da geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 48'inin annesinin yabancı veya yabancı kökenli olduğu belirlendi.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkede 2020 yılındaki doğumlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl ülkedeki doğumların yarısını Belçika kökenli kadınlar yaptı.

Belçika'daki doğumların yüzde 25'ini yabancı ülke vatandaşı kadınlar, yüzde 23'ünü de yabancı kökenli olan Belçika vatandaşı kadınlar gerçekleştirdi.

Böylece, Belçika'da doğan bebeklerin yüzde 48'inin annesi yabancı veya yabancı kökenli oldu.

Ülkede toplam doğurganlık hız ortalaması 1,54 çocuk olarak kayda geçti.

Belçika'da ortalama çocuk sayısı, annenin kökenine göre değişiklik gösterdi.

Belçika kökenli kadınlarda ortalama çocuk sayısı 1,38 olurken, yabancı kökenli Belçikalı kadınlarda bu rakam 1,58, diğer ülke vatandaşlarında ise 2,05 seviyesinde belirlendi.

Belçika'nın toplam nüfusu 11,6 milyon civarında bulunuyor. Ülke nüfusunun yüzde 67,9'u Belçikalı, yüzde 19,7'si yabancı kökenli Belçikalı ve yüzde 12,4'ü de yabancılardan oluşuyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Son Dakika Haberleri

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