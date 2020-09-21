Belçika'da denek maymunlara işkenceye tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belçika'da denek maymunlara işkenceye tepki

Belçika'da Leuven Katolik Üniversitesi'ndeki laboratuvarda maymunların kafatasının delinerek çubuk sokulması ve bu çubukların çimentoyla sabitlenerek beyin deneylerinde kullanılmaları hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

Belçika'da denek maymunlara işkenceye tepki
21.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:27

Belçika'da Leuven Katolik Üniversitesi'ndeki laboratuvarda maymunların kafatasının delinerek çubuk sokulması ve bu çubukların çimentoyla sabitlenerek beyin deneylerinde kullanılmaları hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

Leuven Katolik Üniversitesi'nde maymunlarda yapılan beyin deneyleri hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Yapılan deneylere ilişkin yayınlanan görüntülerde, maymunların kafataslarının delindiği ve buraya deneyde kullanılmak üzere kullanılacak çubukların yerleştirildiği görüldü. Yerleştirilen çubukların maymunların kafataslarına çimento ile sabitlendiği ifade edildi. Hayvan hakları savunucuları, 12 Hint şebeği maymununun bu deneylerde kullanılacağı ve birçoğunun deneyler sırasında yaşamını yitireceğini belirtti.

"İŞE YARAMAZ VE ZALİMCE"

Söz konusu maymunların kullanıldığı testleri kınayan hayvan hakları savunucularından Jen Hochmuth, "Merhametten yoksun bilim adamlarının merakını gidermeye hizmet eden işe yaramaz ve acımasız deneyler. Maymunlar üzerinde yapılan beyin deneyleri tamamen şeytancadır. Beyin testleri maymunların çok fazla acı çekmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Halil Sezai Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da denek maymunlara işkenceye tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 21:34:50. #1.14#
title