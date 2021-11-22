Belçika'da COVID Protestosunda Çatışmalar

Başkent Brüksel'de binlerce kişi salgın nedeniyle yeniden yürürlüğe konulan kısıtlamaları protesto etti. Protesto sırasında göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Göstericiler polise sopalar fırlattı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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