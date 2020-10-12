Belçika'da Covid-19'da ikinci dalga endişesi

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, korona virüs salgınında hafta sonuna kadar günlük vaka sayısının 10 bine ulaşabileceğini açıkladı.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, korona virüs salgınında hafta sonuna kadar günlük vaka sayısının 10 bine ulaşabileceğini açıkladı.

Avrupa, korona virüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor. Belçika Ulusal Kriz Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, korona virüs salgınının ülkede etkisini arttırmaya devam ettiği ve hafta sonuna kadar günlük vaka sayısının 10 bine ulaşabileceği ifade edildi. Korona virüsle mücadelede Arabirim Sözcüsü Yves Van Laethem bugün verdiği bir röportajda, ülkede salgının seyrine dair endişesini ifade ederek, ikinci dalga hakkında açıklamalarda bulundu. Laethem, "Vaka sayısında neredeyse üssel bir artış var. Hastanelere yatışlarda da önemli bir artış var. Hastanelerde baskı artıyor" dedi.

Sciensano Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından açıklanan raporda ise, Belçika'da son yedi gün içerisinde günlük ortalama 4 bin 154 yeni vaka bildirildiği ve bunun haftalık olarak yüzde 89 artışa denk geldiği ifade edildi. Halk Sağlığı Enstitüsü, dün hastanede tedavi altına alınan Covid-19 hasta sayısının 4 Ekim tarihine kıyasla yüzde 53 artarak bin 329'a ulaştığını aktardı. Enstitü, ülkede Covid-19'a bağlı can kayıplarının bir önceki 7 günlük dönemde yüzde 9,4 olduğunu, son 7 günde ise bu oranın ortalama yüzde 16,1'e yükseldiğini ifade etti.

Hükümetin vaka ve can kayıplarında yaşanan artış üzerine sokağa çıkma yasağı, hareket kısıtlamaları ve bir dizi yeni önlem alması bekleniyor. Belçika'da bugüne kadar 162 bin 258 kişide Covid-19 tespit edilirken, 10 bin 191 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı