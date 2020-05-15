Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi
Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.
15.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:58
Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.
Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, telekonferans yöntemiyle buluşan Pro Ligi Genel Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ligin resmen sona erdirilmesi ve lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesini kararlaştırdığı ifade edildi.
Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi.
Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi.
Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent'in 15 puan önündeydi.
Kaynak: AA