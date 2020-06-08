- Belçika'da camiler bugün açılıyor - Belçika'da camiler bugün açılıyor Belçika'da korona virüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camiler, bugün yeniden açılıyor.

- Belçika'da camiler bugün açılıyor

BRÜKSEL - Belçika'da korona virüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camiler, bugün yeniden açılıyor.

Belçika'da korona virüsle mücadele sürecinde ibadethaneler Belçika Milli Güvenlik Konseyi'nin kararı ile kapatılmıştı. 3 Haziran'da düzenlenen son güvenlik konseyi toplantısında ibadet yerlerinin normalleşme sürecinin üçüncü aşaması kapsamında açılmasına karar verilmişti. Bu karar çerçevesinde hijyen kuralları ve sosyal mesafe koşullarına uymak şartıyla ibadet yerleri bugün yeniden açılıyor.

Belçika İslam Temsil Kurumu, camilere gerekli koşulların sağlanmasına ilişkin kuralları ileterek hazırlıkların yapılması talimatını verdi. Cami yönetimleri 1.5 metre mesafelerle seccade yerleri oluşturdu. Girişlerde dezenfektan bulunacak ve kendi seccadesini getiren cemaat namazını camide kılabilecek. Cuma günleri ise sadece hutbe ve farz namazın kılınacağı Belçika'da namaza gelen kişilerin iletişim bilgileri de not edilecek.

Başkent Brüksel'de bulunan ve Belçika Diyanet Vakfına bağlı Anderlecht Merkez camii de hazırlıklarını tamamladı. Brüksel'de bulunan Anderlecht camii Yönetim kurulu başkanı Recep Özkan, "Belçika'nın almış olduğu korona virüs kararından beri camimiz iki buçuk aydan bu yana kapalıydı. Belçika İslam Temsil Kurumu tarafından verilen bilgilerle camimiz 8 Haziran'dan sonra açılacaktır. Hijyenik olarak herkes kendi seccadesini getirecek, maskesini takacak ve abdestini evinden alacak. Burada kaydını yaptıracak. Camimizin belli bir kapasitesi vardır. O sayıya göre göre cemaatimiz içeriye girecektir. Fazla gelen cemaatimizden özür dileriz" dedi.

Kaynak: İHA