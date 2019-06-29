Belçika'da bisiklet turuna mülteci engeli

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonu yakınlarında düzenlenecek Fransa Bisiklet Turu güzergahı üzerinde bulunan mülteciler Acil Barınma Tesislerine taşındı. İnsan hakları aktivistleri duruma tepki göstererek mültecilerin bugüne kadar barınma tesislerine götürülmemesini eleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kuzey tren İstasyonu yakınlarında bulunan ve Fransa Bisiklet Turu güzergahı üzerindeki Brükel Maximilien Parkı'nda bulunan mültecilere gece köpekler eşliğinde polis baskını gerçekleştirildi. Mülteciler apar topar Acil Barınma Tesislerine taşındı. Bugüne denk hemen hemen kendi başlarına bırakılan ve Maximilien Parkında yaşayan mültecilerin polis operasyonu çerçevesinde Acil Barınma Tesislerine yerleştirilmesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Fransa Bisiklet Turunu rahatsız etmemesi için olduğu iddiaları insan hakları aktivistlerinin tepkisine yol açtı.

Barınma tesislerine alınmayan mülteciler tembihlendi

Acil Barınma Tesislerine taşınan mültecilerin sayısının 100 olduğu bilinirken, Acil Barınma Tesislerinde yer edinemeyen mültecilerin tembihlenerek alana gelmemesi gerektiği belirtildi. İnsan hakları aktivistleri, bisiklet turunun düzenleneceği tarihlerde mültecilerin bir daha Maximilien Parkı'na gelmemesi için polisin tembihlediğini belirtti.

Brüksel Meydanında başlayacak Fransa Bisiklet Turunun ilk etabı 6 Temmuz'da başlayacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA