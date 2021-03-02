Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

02.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:05
Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Belçika'da birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren ve Türkiye'de teslim olan Beytullah Altuner'in yargılanmasına devam edildi.

Belçika'da birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren ve Türkiye'de teslim olan Beytullah Altuner'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Altuner katılırken sanık avukatı mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi. Emine Yağmur'un eski eşi Ural Aydın ve müşterek çocuklarını temsil için görevlendirilen avukat da duruşmada hazır bulundu.

Beytullah Altuner, savunmasında, eve çocuğunu almak için gittiğini, olayın cinnet halinde gerçekleştiğini, öldürme kastı ve planının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kasten öldürme, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 2 kez müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müşteki avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılması istediklerini bildirdi.

Sanık Beytullah Altuner, avukatının hazır olduğu duruşmada mütalaaya karşı savunma yapacağını söyledi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip davayı 7 Nisan'a erteledi.

Olay

Beytullah Altuner, 26 Mart 2018'de Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giderek Belçika'da Emine ve Fatma Yağmur'u öldürdüğünü bildirmiş, Büyükelçilik görevlilerinin durumu ilettiği Ankara polisince gözaltına alınmıştı.

Altuner hakkında "töre saikiyle tasarlayarak eşi öldürmek" ve "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, maktullerin de sanığın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, Türk vatandaşlarına karşı işlenen yabancı ülkedeki suçlarla ilgili soruşturma yetkisinin Türkiye yargı makamlarına ait olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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