Belçika'da bıçaklı saldırı
Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.
Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.
Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.
Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.