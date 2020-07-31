Belçika'da bayram namazı tedbirler altında kılındı Belçika'da Kurban Bayramı namazı korona virüs vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler gölgesinde kılındı.

Belçika'da Kurban Bayramı namazı korona virüs vakalarının artması nedeniyle yeni tedbirler gölgesinde kılındı.

Kurban Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Belçika'da da kutlanıyor. Korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı namazının kılınamadığı Belçika'da Kurban Bayramı öncesinde tekrar vakaların artışı nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde cami önünde toplanan cemaat, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıdaki kontenjana dahil olabilmek için sıraya girdi. Polis ekiplerinin nezaretinde gerçekleşen listelere kaydolma işleminden sonra içeriye giremeyenler bayram namazını kılamadı.

Son Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında verilen yetkilerle bazı belediyelerin namaz kılınmasına izin vermediği Belçika'da, Diyanet Vakfına bağlı Brüksel Anderlecht Merkez Camii, Fatih Camii ve Ulu Cami'de bayram namazı kılındı. Bayram namazını kılabilenlerin buruk da olsa mutluluk yaşadığı camilerde tedbirler nedeniyle tokalaşarak bayramlaşmak yerine uzaktan selamlaşarak bayramlaşıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA