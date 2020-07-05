Belçika'da başörtüsü protestosu (2)
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Belçika'da başörtüsü protestosu (2)

Brüksel'de, Belçika Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüş, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

05.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:49

Brüksel'de, Belçika Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüş, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Brüksel merkezindeki Mont des Arts meydanında yaklaşık 4 bin kişi buluştu.

"Başörtüsü insan hakkıdır", "Elini başörtümden çek", "Özgürlüğümüz nerede?", "Eğitimime dokunma", "Benim hakkım" ve "Yeter" yazlı afişler taşıyan göstericiler, başörtüsüne destek sloganları attı.

Bir grup gösterici ise mezuniyet keplerini taktı.

Protestocuların okudukları bildiride, Belçika'da Müslüman kadınların dini inançlarından ötürü ayrımcılığa uğradığına işaret edildi.

Belçika'daki yasalar ve mevzuatlar hazırlanırken Müslüman kadınların önceliklerinin de dikkate alınması talep edilen bildiride, Belçika'da Müslümanlara daha anlayışlı davranılması gerektiği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesinden görüş

Belçika Anayasa Mahkemesi, haziran başında başkent Brüksel'deki en büyük yüksekokullardan biri olan Francisco Ferrer'in "tüm dini sembolleri yasaklama" uygulamasına karşı açılan davaya ilişkin görüş belirtmişti.

Görüşte, yüksekokulun, başörtüsü dahil tüm dini sembolleri yasaklama hakkına sahip olduğu bildirilmişti.

Dava, okulda eğitim gören Müslüman öğrenciler tarafından açılmış, Brüksel Sulh Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinden görüş bildirmesini istemişti.

Çeşitli insan hakları örgütleri de görüşe tepki göstererek bunun temel insan haklarını ihlal ettiğine dikkati çekmişti.

Konuya ilişkin karar, Brüksel Sulh Mahkemesince verilecek.

Belçika'da başörtüsü protestosu (2)

Kaynak: AA

Manşet

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