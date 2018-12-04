Belçika'da Başörtüsü Karşıtı N-Va Partisi'nin Kampanyasına Sert Tepki

Belçika Yeşiller Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı, "N-VA Partisi, aşırı sağın oylarını alabilmek için Müslümanlar ve göçmenler üzerinde oy avcılığını yapıyor" dedi.

Belçika Yeşiller Partisi Genel Başkanı Meyrem Almacı, Birleşmiş Milletler (BM) Göç Paktı ve başörtüsü karşıtlığı ile bilinen Yeni Flaman İttifakı (N -VA) Partisini, sert bir dille eleştirdi. Almacı, N-VA Partisi'nin aşırı sağın oylarını alabilmek için Müslümanlar ve göçmenler üzerinden oy avcılığı yaptığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Almacı, "N-VA Partisi bir kez daha ayrımcı ve ırkçı fikirlerini açıkça belli etti. N-VA Partisi aşırı sağın oylarını alabilmek için Müslümanları ve göçmenler üzerinde oy avcılığını yaptığını bir kez daha gördük" diye konuştu.

Flaman Bölge Hükümeti Milletvekili Immade Annouri ise, "N-VA ile aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi arasında hiçbir farkın olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. N-VA Partisi'nin artık N-VB (Yeni Flaman Çıkarları) Partisi olduğu açıkça görülmekte" diye konuştu.

Koalisyon hükümeti ortakları da N-VA Partisi'nin paylaşımını sert bir şekilde kınadı.

N-VA Partisi'nden çirkin paylaşım

Belçika'daki en büyük siyasi parti olma özelliğine sahip olan ve hükümetteki en büyük koalisyon ortağı olan N-VA Partisi, BM Göç Paktı karşıtlığı ile Müslüman topluma hakaret içeren paylaşımda bulundu. N-VA Partisi resmi sitesinde başörtülü kadınların fotoğrafını paylaşarak, "BM Göç Paktı, Müslümanların kendi kültürlerini korumak içindir" açıklamasını yaptı.

N-VA Partisi Sözcüsü Joachim Pohlmann yaptığı açıklamada, "N-VA Partisi olarak neden BM Göç Paktı'nı karşı olduğumuza halkı aydınlatmamız gerekiyordu. Bizler BM Göç Paktı'na neden karşıyız? Biz aile birleşiminin kolaylaştırılması, kaçakların oranında artış kaydedilmesi ve sokaklarda başörtülü kadınların oranında artış kaydedilmesine karşıyız. Bizler ülkede yaşamak isteyenlerin örf, adet ve geleneklerimize sahip çıkmalarını, asimilasyon olmalarını istiyoruz. N-VA Partisi olarak BM Göç Paktı'nı neden karşı çıktığımızı halkımızı paylaşımlarımızla aydınlattığımıza inanıyoruz. Madem demokrasi var, biz de demokrasi hakkımızı kullandık" dedi.

Belçika'daki federal hükümetin koalisyon ortakları içinde yer alan MR (Reform), CD&V (Hristiyan Demokrat) ve Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partisi, BM Göç Paktı'nı imzalanması taraftarı iken Flaman Cumhuriyet Devletin kurulması taraftarı olan N-VA Partisi, Göç Paktı'n imzalanmasına karşı çıkıyor.

N-VA Partisi, Göç Paktı'nın imzalanması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu. - BRÜKSEL