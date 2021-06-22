Belçika'da başkasının Kovid-19 testiyle seyahat etmeye çalışan kişiye hapis cezası
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Belçika'da başkasının Kovid-19 testiyle seyahat etmeye çalışan kişiye hapis cezası

Belçika'da başkasının Kovid-19 testiyle seyahat etmeye çalışan kişiye hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da başkasına ait Kovid-19 test sonucuyla ülke dışına gitmek isteyen bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

Belçika'da başkasına ait Kovid-19 test sonucuyla ülke dışına gitmek isteyen bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

Başkent Brüksel'deki havalimanında nisan ayında ülke dışına seyahat etmek isteyen kişinin sunduğu negatif PCR test sonucunun başkasına ait olduğu anlaşıldı.

Olayın ortaya çıkması üzerine yolcunun testin bir arkadaşına ait olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Bunun üzerine bu kişiye 750 avro para cezası verildi. Cezanın verilen sürede ödenmemesi nedeniyle Brüksel Savcılığı dava açtı. Yolcu, iki kez yapılan duruşmalara da çıkmadı.

Savcılık, sahte test sonucu sunan kişinin 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Böylece Belçika'da ilk kez bir kişiye sahte PCR test sonucuyla seyahat etmeye çalıştığı için hapis cezası verilmiş oldu.

Belçika'da 19 Nisan ile 11 Haziran arasında sahte test sonucuyla seyahat etmek isteyen 576 kişinin yakalandığı, bu kişilerin her birine 750 avro para cezası kesildiği bildirildi.

Belçika hükümeti salgın nedeniyle ülke dışına zorunlu olmayan seyahatleri kısıtlamış, bu kısıtlama 19 Nisan'da kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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