Belçika'da aylardır kapalı olan restoranlar, açık alanlara müşteri alabilecek
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Belçika'da aylardır kapalı olan restoranlar, açık alanlara müşteri alabilecek

Belçika'da aylardır kapalı olan restoranlar, açık alanlara müşteri alabilecek
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ekimden bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barların sadece bahçe bölümleri 8 Mayıs'tan itibaren açılacak.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ekimden bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barların sadece bahçe bölümleri 8 Mayıs'tan itibaren açılacak.

Belçika hükümetinin salgın tedbirlerini vaka durumuna göre kademeli olarak gevşetme kararı kapsamında, ikinci dalganın yaşandığı Ekim 2020'den beri kapalı olan restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin sadece açık alanlara müşteri alabilecekleri belirtildi.

Bu kapsamda, bahçe ve teras gibi açık kısımlardaki masalar arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak, masalarda en fazla 4 müşteri bulunabilecek. Kalabalık aileler için istisnalar yapılabilecek. Bu tür işletmeler sabah 8.00'den 22.00'ye kadar müşteri kabul edebilecek. Müşteriler masadan kısa süre için bile olsa kalktığında maske takmak zorunda olacak.

Açık havada düzenlenen kültürel etkinlikler gibi organizasyonlara da 8 Mayıs'tan itibaren izin verilecek. Bu tür etkinliklerde en fazla 50 kişi bulunabilecek.

Belçika hükümetinin tedbirleri 1 Mayıs itibarıyla gevşetmesi bekleniyordu ancak vaka sayılarındaki düşüşün istenen seviyeye henüz inmemesi nedeniyle bir hafta erteleme yapıldı.

Belçika'da vaka sayısının günlük 15 bini geçtiği ekimdeki ikinci dalgadan sonra düşen vakalar marta kadar 2 bin civarında seyretmişti. Marttan itibaren artarak 5 bine yaklaşan günlük vakalar nedeniyle tedbirlerin gevşetilmesine sıcak bakılmamıştı.

11 milyon nüfuslu ülkede son dönemde günlük yeni vaka sayısı 3 bin 500 civarında. Ülkede bugüne kadar 965 bin kişi virüse yakalandı, 23 bin 909 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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