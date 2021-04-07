Belçika'da AstraZeneca aşısı 55 yaş üstü kişilere uygulanacak
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Belçika'da AstraZeneca aşısı 55 yaş üstü kişilere uygulanacak

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'da AstraZeneca aşısı 55 yaş üstü kişilere uygulanacak

Belçika hükümeti, AstraZeneca firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyı geçici olarak 55 yaşından büyük kişilere uygulama kararı aldı.

Belçika hükümeti, AstraZeneca firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyı geçici olarak 55 yaşından büyük kişilere uygulama kararı aldı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, AstraZeneca aşısının 55 yaşından gençlere yapılmasını en az 4 hafta boyunca askıya aldıklarını duyurdu.

Vandenbroucke, kararın ülkedeki aşılama kampanyasını çok fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Şu anda 65 yaş üstü kişilerle belli hastalıkları olanların aşılanmasına odaklanıyoruz. Hastalığı bulunanlar da zaten daha çok ileri yaştakilerden oluşuyor." dedi.

Dört haftanın sonunda değerlendirme yapacaklarını aktaran Vandenbroucke, Avrupa İlaç Ajansı ve AstraZeneca firmasından bu süre içinde farklı yaş gruplarının durumuyla ilgili daha iyi bir analiz almayı beklediklerini söyledi.

Bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, aşıyla ilgili incelemenin sonucunda, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu tekrarlayarak, kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir "bağlantı" bulunduğunu ancak bunun "çok nadir görülen yan etkiler" olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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